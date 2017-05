Carla Suárez y Lara Arruabarrena caen y dejan a Madrid huérfano de españolas

El Mutua Madrid Open, torneo de categoría Premier Mandatory de la WTA, se quedó sin representación femenina española después de las derrotas este miércoles en los octavos de final de Carla Suárez ante la estadounidense Coco Vandeweghe (5-7, 6-4, 7-5) y de Lara Arruabarrena ante la letona Anastasija Sevastova (7-5, 6-2).

La jugadora canaria no pudo salir airosa de su tercer maratón en la Caja Mágica. Tras sus duros partidos ante la china Peng Shuai y la danesa Carolina Wozniacky, la de Las Palmas no pudo con las dos horas y medio de duelo con Vandeweghe, afilada en los momentos decisivos para llevarse el billete a los cuartos de final.

No se presentaba un encuentro sencillo para la canaria, que se medía a una rival, una auténtica 'pegadora' (56 'winners' por 48 errores no forzados) y ante la que tuvo que hincar la rodilla finalmente pese a tener un 4-2 de ventaja en el tercer y definitivo parcial.

La estadounidense, 20 del mundo, fue semifinalista en Australia a principios de año, pero desde entonces no había sido capaz de ganar dos partidos seguidos y se plantaba tras haber batido a la alemana Laura Siegemund, campeona el pasado fin de semana en la tierra batida de Stuttgart (Alemania), un buen aval de su peligrosidad si encontraba su juego.

La americana comenzó el partido con firmeza en su saque. Apenas cedió puntos con su servicio y además aprovechó el errático inicio de la española para romper y coger ventaja en el marcador. A la grancanaria le costaba controlar la agresividad de su rival, sobre todo con el 'drive', el mejor compañero de inicio de su servicio.

Sin embargo, Suárez supo aguantar e ir esperando que Vandeweghe diese un respiro. Este llegó a partir del sexto juego, y aunque la de Las Palmas no acertó a aprovechar sus numerosas oportunidades, sí lo logró en el octavo para igualar de nuevo un partido que iba cayendo cada vez más de su lado.

Así, la americana empezó a pagar cara su agresividad, con demasiados errores no forzados, principalmente con un revés a dos manos que no terminó de ajustar adecuadamente y que le llevó a firmar más de una decena de puntos perdidos 'gratis'. Suárez se aseguró el 'tie-break', pero más sólida en esos momentos, lo evitó con un 'break' que le dio el parcial.

Vandewegue no varió demasiado su guión y continuó apostando por la misma táctica que, de nuevo, le dio resultado, aunque en esta ocasión lo hizo con más regularidad. Firme en su saque y conectando muchos ganadores en este segundo set (16), rompió en dos ocasiones para ponerse 5-2 y aunque la canaria puso algo de emoción, terminó forzando el tercer y definitivo parcial en su segunda oportunidad con el saque.

El escenario sí fue diferente porque en esta ocasión fue Suárez la que comenzó mandando con una tempranera rotura, pero no pudo contener su ventaja ante la presión que ejerció la americana que igualó el encuentro en su tramo decisivo (4-4). Vandeweghe apretó desde el resto con su 'drive' SEVASTOVA CIERRA EL PASO A ARRUABARRENA Horas antes, tampoco pudo evitar la derrrota en los octavos de final la otra superviviente española, Lara Arruabarrena que cayó ante la letona Anastasija Sevastova en dos sets por 7-5, 6-2.

La de Tolosa soñaba con poder meterse entre las ocho mejores por primera vez en su carrera de un torneo de esta categoría, pero se topó con una rival que demostró que no fue casualidad que eliminase a la checa Karolina Pliskova, segunda cabeza de serie, y que firmó sus terceros cuartos consecutivos tras los alcanzados en Stuttgart (Alemania) y Charleston (Estados Unidos).

La letona llevó siempre la iniciativa en el marcador y podría haber cerrado antes la primera manga, pero Arruabarrena supo recuperarse de un mal inicio y estuvo a punto de firmar una gran remontada. La vasca se vio abajo 5-2 y con dos roturas en contra, pero a partir de ahí mejoró para conseguir igualar el choque ante la alegría del público de la Manolo Santana.

La tenista guipuzcoana salvó tres bolas de set, pero no pudo culminar su reacción y entregó el undécimo juego en blanco. En esta ocasión, Sevastova no perdonó y encadenó cuatro juegos consecutivos que le permitieron cerrar el parcial y meter presión ya en el segundo con un 'break'. La español no encontró resquicios en el saque de su rival y un nuevo quiebre en el quinto juego allanó el camino de la letona hacia cuartos.

--RESULTADOS.

-Octavos de final.

Anastasija Sevastova (LET) a LARA ARRUABARRENA (ESP) 7-5, 6-2.

Coco Vandeweghe (USA) a CARLA SUAREZ (ESP) 5-7, 6-4, 7-5.