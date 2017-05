Feliciano López: "Se me ha escapado el partido en dos detalles, Djokovic ha jugado muy bien"

El tenista español Feliciano López explicó que fueron "dos detalles" los que decidieron el partido que perdió este jueves en octavos de final del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, ante el serbio Novak Djokovic, a quien elogió por su gran actuación, cerca del jugador que fue "hace tres o cuatro años imbatible".

"He jugado bastante bien y en general tácticamente he sido inteligente y valiente. Me ha faltado un poco en pequeños momentos importantes. Al final del primer set con 5-4 que se quedó parado y se me escapó y perdí el set después. En el segundo set pasó igual, un acierto suyo, un error mío. Se me ha escapado el partido en dos detalles", afirmó en rueda de prensa.

El tenista de la 'Armada' aguantó el tipo ante una gran versión del número dos del mundo, motivo para salir satisfecho de La Caja Mágica. "He vuelto a recuperar el nivel competitivo para jugar contra los mejores. Este último mes ha sido muy positivo", apuntó tras caer en dos sets (6-4, 7-5) ante un rival que avisó puede estar de vuelta a su mejor versión.

"Me ha gustado mucho cómo ha jugado Djokovic. Ni un error, al ritmo que solía jugar, ha sacado muy bien. Otros días le he visto con altibajos, pero hoy ha jugado bastante consistente durante todo el partido", confesó. De hecho, 'Feli' explicó que el bajón del serbio esta temporada ha sido normal en un tenista que estuvo "tres o cuatro años imbatible".

"Este año no ha empezado muy bien. Es verdad que ha tenido altibajos, pero también hay que entender que estar ahí arriba soportando presión y saliendo a la pista con la obligación de ganar que llegue un momento en el que el nivel no sea el mismo. Hoy ha jugado muy bien y al final las victorias es lo que te da la confianza. Este tipo de jugadores nos tiene muy mal acostumbrados", añadió, recordando el regreso de Roger Federer al circuito esta temporada.

Por otro lado, el toledano no vio incidencia alguna en el hecho de jugar con el techo cerrado de la pista Manolo Santana. "Son condiciones diferentes. Cuando hemos entrado en la pista había mucho viento y eso es un factor a tener en cuenta. Para el juego es mucho mejor jugar tapado. La bola no se mueve, se ve un tenis mejor en calidad. No ha sido un factor determinante", remarcó.

Además, Feliciano se refirió a los rumores que apuntan al nacimiento de una nueva versión de la Copa Davis. "Es una idea buena, algo parecido a la World Cup de hace años, un formato bonito que había antes de Roland Garros. Los cambios del calendario hicieron que el torneo dejara de tener a los mejores. La idea es hacer algo parecido, buscar una semana que sea la mejor sería fantástico. Cuando yo jugué eran tres jugadores por país", finalizó.