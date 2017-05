Murray: "No encontré la manera de mejorar, es lo preocupante"

El tenista escocés Andy Murray vio "preocupante" su falta de reacción este jueves en la derrota ante el croata Borna Coric en el Mutua Madrid Open, donde no supo "mejorar" ni dificultar al menos el juego de su rival, cediendo en octavos de final del cuarto Masters 1.000 de la temporada.

"Hubo muchas cosas que no funcionaron bien. No fue un gran partido. Empecé bien pero cuando fui por debajo no encontré ninguna manera de mejorar mi juego o de hacerle las cosas más difíciles, fue decepcionante. No estuve en ningún intercambio, cometiendo errores", afirmó en rueda de prensa.

El número uno del mundo reconoció que tardó en plantearse la necesidad de buscar soluciones ante el gran partido del joven croata. "Hasta casi el final no me dije 'voy a intentarlo' y ya fue tarde. Los errores pueden sucederse rápido y el partido se te va. Eso es lo que pasó. Tuve frustración al ver que las cosas seguían sin cambiar, repitiendo errores. Debí haber intentado más cambiar eso y no lo hice, es lo más decepcionante", indicó.

Por otro lado, Murray negó que la derrota le afecte más allá de esta semana, con vistas a Roma y, sobre todo, Roland Garros. "Lo peor no es perder sino el cómo. No es como ante Thiem en Barcelona, que estaba decepcionado por la derrota pero sentí que había competido, que le había puesto las cosas difíciles. Hoy no lo hice, es lo preocupante", finalizó.