Nadal, sobre Goffin: "Es de los tenistas más en forma del circuito y de los mejores del mundo"

El tenista español Rafa Nadal se mostró consciente de la dificultad del duelo de cuartos de final este viernes en Madrid ante el belga David Goffin, uno de los jugadores "más en forma del circuito" esta temporada, al tiempo que celebró su gran partido ante Nick Kyrgios para seguir en liza en el Mutua Madrid Open.

"He jugado muy bien. He hecho un gran partido sin cometer casi ningún error. He restado muy bien, muy largo, y he sacado bien. He cometido pocos errores y he dado un paso adelante importante con respecto a ayer", indicó tras barrer (6-3, 6-1) al australiano.

El de Manacor vio su mejora con respecto al sufrido debut ante el italiano Fabio Fognini antes del demérito de su rival, un Kyrgios que pareció fuera del partido en todo momento. "Ganar con este resultado no es normal ante Kyrgios, pero le podréis preguntar a él sus impresiones. Por mi parte he jugado un gran partido", dijo.

Por otro lado, Nadal se refirió a su próximo rival, un Goffin al que superó en Montecarlo el mes pasado, en condiciones distintas a las de Madrid. "Fue cómoda la victoria a nivel de resultado, de juego no. Fue muy difícil el primer set. Es un rival difícil y es de los más en forma del circuito y además es de los mejores del mundo", confesó.

"Tengo que jugar a mi mejor nivel y tengo que estar mejor con mi derecha. Al revés he estado bien, pero tengo margen de mejora y hay que darlo mañana. Es un jugador completo, tiene todos los golpes. Las condiciones aquí son diferentes al resto de torneos en tierra. Hay que estar preparado para todo y jugar más agresivo", finalizó.