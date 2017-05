Djokovic pasa a semifinales sin jugar por lesión de Nishikori

El tenista japonés Kei Nishikori se ha resentido de su lesión en la muñeca derecha, lo cual le ha impedido competir este viernes en cuartos de final del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, ante el serbio Novak Djokovic, quien pasa a semifinales sin vestirse de corto.

"Tenía inflamación. Era mi primer torneo y estaba empezando a sentir dolor, era de esperar, pero espero que mejore. No está al cien por cien y no quiero correr riesgos jugando la semana que viene y después Roland Garros. Hoy no hubiera estado al cien por cien así que desafortunadamente he tenido que retirarme", indicó en rueda de prensa.

Nishikori, sexto cabeza de serie en La Caja Mágica, completó su entrenamiento antes del duelo programado en la pista Manolo Santana a las 12:00 horas de este viernes. Sin embargo, media hora antes del choque anunció su retirada. "Está siendo complicado, desde Miami es mucho tiempo, así que no quiero forzar la muñeca", afirmó.

"Veremos qué pasa la semana que viene aunque mi plan es estar en Roma. No puedo prometer en este momento que vaya a jugar o retirarme, de momento necesito un par de días de recuperación y está claro que París es más importante", añadió.

El japonés arrastra así una lesión que ya le impidió participar recientemente en el Conde de Godó y repite lo ocurrido en Madrid en 2014 cuando tuvo que abandonar lesionado en la final ante Rafa Nadal, después de poner en muchos apuros al jugador local. "Es duro y más en rondas avanzadas, también veo que mi muñeca está un poco mejor que semanas anteriores, pero no puedo jugar mucho contra rivales que no son fáciles", confesó.

De esta forma, Djokovic, que había ganado sus diez últimos duelos ante el jugador nipón, disputará su primera semifinal en el circuito desde enero, cuando se metió en la final del torneo de Doha. Su rival saldrá del enfrentamiento entre Nadal y el belga David Goffin, que jugarán hoy no antes de las cuatro de la tarde.