Djokovic: "Nadal hizo lo que quiso, su nivel fue muy alto"

El tenista serbio Novak Djokovic reconoció la superioridad de Rafa Nadal este sábado en la semifinal del Mutua Madrid Open, donde cayó en dos sets (6-2, 6-4) ante un rival que pudo hacer "lo que quiso" llevando el control del partido "de principio a fin", a pesar de lo cual se marchó con sensaciones "positivas" de La Caja Mágica.

"Nadal ha jugado obviamente mejor hoy y ha merecido la victoria. Controló el partido de principio a fin. El segundo set fue un poco más ajustado, intenté todo, pero no tuve una actuación de mucha calidad. Quizá tuve alguna opción con 2-0, luego en un juego largo pero perdí el 'break'. Cometí muchos errores no forzados especialmente en el primer set", indicó en rueda de prensa.

El de Belgrado, que acumulaba siete victorias seguidas ante Nadal, explicó que no supo adaptarse tampoco a las condiciones de la pista Manolo Santana. "Su nivel fue muy alto. Hizo lo que quiso, sobre todo en el primer set. Estuvo bien colocado y con un buen saque. Hoy hizo más calor que los días anteriores y las condiciones fueron algo distintas. La pelota botaba mucho y él logró ser mejor en este tipo de condiciones", confesó.

Pese a la derrota contra el que consideró favorito de cara a Roland Garros, el de Belgrado explicó que se marcha de Madrid con un buen resultado y con sensaciones positivas. "Ha sido importante haber llegado a semifinales en un torneo importante y jugar contra uno de mis mayores rivales. No tenía esta sensación desde hace meses y es genial volver a sentirla", afirmó.

"Ha sido una semana positiva. Me llevo más cosas positivas que negativas de cara a la próxima semana en Roma. Espero continuar mejorando y siendo más fuerte. Creo que jugué bien toda la semana, aunque quizá hoy podría haberlo hecho mejor, pero tenía un rival que fue demasiado bueno. Tengo que mirar adelante, semifinales es un buen resultado y espero lograr otro en Roma", añadió.

Por otro lado, el número dos del mundo no quiso buscar excusas en el hecho de llegar a semifinales sin jugar en cuartos por la lesión ayer del japonés Kei Nishikori. "No lo sé, quizá. No quiero buscar excusas de por qué él jugó bien y yo no lo hice. Fue uno de esos días en los que tu rival está jugando mejor y solo queda felicitarle y seguir", finalizó.