Muguruza: "No he jugado mucho en tierra y es importante jugar más partidos en Roma"

La tenista española Garbiñe Muguruza restó importancia a su eliminación a las primeras de cambio en Madrid la pasada semana, un torneo en el que no tenía "muchas expectativas", y se mostró centrada en lograr salir de Roma con "más partidos" sobre tierra que le permitan llegar más rodada y con mejores sensaciones a Roland Garros.

"No he jugado muchos partidos en tierra así que sería importante para mí jugar más partidos aquí en Roma", afirmó ya desde la capital italiana una Muguruza que este lunes cayó al séptimo puesto del ranking mundial, después de su derrota en primera ronda del Mutua Madrid Open ante la suiza Timea Bacsinszky.

La tenista nacida en Caracas confesó la importancia de superar rondas sobre la arcilla del Foro Itálico aunque explicó que no piensa en el 'grande' francés, donde defenderá el título conquistado el año pasado. "Roland Garros sin duda es muy importante pero no estoy pensando en ello de momento", apuntó la hispano-venezolana, que antes de Madrid cayó también en su primer partido en Stuttgart.

La eliminación ante el público español afirmó estar bien digerida. "Es un torneo en el que nunca he jugado bien así que no tenía muchas expectativas. He pasado página rápido y he desconectado unos días para venir aquí al siguiente torneo", explicó. "Siempre que vengo a Roma lo que más me sorprende es la cantidad de aficionados que viene a ver tenis. Es algo muy agradable para las jugadoras", añadió sobre la cita de esta semana en la WTA.

Muguruza explicó las diferencias entre Roma y Madrid y se mostró optimista con su actuación este año después de firmar semifinales, donde cayó ante la estadounidense Madison Keys, del torneo en el pasado curso. "Lógicamente hay menos altitud, el clima es más caluroso, pero siempre me he sentido cómoda en este torneo. El año pasado jugué bien y quizá eso me ayude", finalizó.