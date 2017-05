Nadal: "Espero estar listo para jugar mi mejor tenis en Roland Garros"

El tenista español Rafa Nadal reconoció este viernes que el austriaco Dominic Thiem "fue mejor" y mereció el pase a semifinales en el torneo de Roma, quinto Masters 1.000 de la temporada, donde el balear puso fin a una racha de 17 victoria seguidas sobre tierra, un momento que confía le permita llegar con su "mejor tenis" al torneo de Roland Garros a finales del mes de mayo.

"Lo que salió mal es que él jugó muy bien. Sólo puedo felicitarle porque esta vez fue mejor que yo. Fue muy agresivo, golpeando fuerte y jugando con mucha intensidad, sacando partido de un gran servicio", indicó el de Manacor, después de caer en el Foro Itálico ante un Thiem que se cobró venganza tras caer ante el español en las finales de Barcelona y Madrid.

Nadal insistió en que su rival fue mejor, pero quitó hierro a una derrota casi lógica después de una racha increíble de victorias, con los títulos en Montecarlo, Barcelona y Madrid. "No he jugado mi mejor tenis. He jugado mucho en las últimas semanas, con los torneos muy seguidos, y algún día tu rival puede ser mejor. Mañana estaré en Mallorca jugando al golf o haciendo cualquier otra cosa", afirmó.

"Los torneos que he jugado en las últimas semanas no han sido para prepararme para Roland Garros, sino porque eran acontecimientos importantes y emocionantes para mí. De todos modos espero estar listo para jugar mi mejor tenis en París", añadió, respondiendo a la inevitable pregunta sobre el 'grande' francés, donde buscará su décimo título del 22 de mayo al 11 de junio.