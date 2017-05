Muguruza "no" está preocupada por su retirada en Roma antes de Roland Garros

La tenista española Garbiñe Muguruza fue rotunda al afirmar que "no" está preocupada por su lesión en el cuello que le hizo abandonar este sábado en Roma de cara al torneo de Roland Garros que comienza el 28 de mayo y donde defiende título, al tiempo que explicó la dolencia que comenzó en el entrenamiento previo a las semifinales.

"Ha sido un poco extraño. Esta mañana en el calentamiento con el sparring él estaba sacando bastante fuerte y estaba intentando restarle y de repente me dio un tirón que me dejó bloqueada hacia un lado. Estuve con el fisio de la WTA y me trataron pero no podía hacer más por que estaba bloqueado", indicó.

La hispano-venezolana tuvo que poner fin a su gran semana en el torneo de Roma, de categoría Premier 5 para la WTA, tras cinco juegos del duelo de semifinales ante la ucraniana Elina Svitolina. "Quería salir e intentarlo, pero realmente no pude hacer más, no pude sacar", explicó.

Ante la inminente cita en París con el segundo 'grande' de la temporada, Muguruza fue preguntada por si tiene alguna preocupación de cara a su presencia en la capital francesa. "No", afirmó rotunda, antes de reconocer que la semana en Roma transcurría con muy buenas sensaciones.

"Ha sido una muy buena semana. No sabía cómo iba a ir el torneo y al final creo que semifinales es un gran resultado, jugando buenos partidos. Me quedo con esto", explicó la española, que en Roma logró las primeras victorias sobre tierra esta temporada.