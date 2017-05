Corretja: "Para cualquier otra persona el bajón de Nadal habría sido la mejor carrera del mundo"

El extenista Alex Corretja tiene claro que "el bajón" que pudo sufrir Rafa Nadal habría sido "la mejor carrera del mundo" para cualquier otra persona y advierte que el balear tiene un estado de forma que le convierte en "indestructible" en la pista y "casi imposible de batir" en tierra batida.

"Rafa actúa como una máquina pero es humano, es lógico que tuviera algún bajón, pero relativo para lo que él ganaba. Para cualquier otra persona hubiera sido la mejor carrera del mundo ese bajón. Ahora está en un estado de forma que vuelve a sentir que tiene mucho poderío y le convierte casi en indestructible en la pista", apuntó en una entrevista concedida a Europa Press tras la presentación de la cobertura de Eurosport en Roland Garros.

Rafa Nadal vuelve a estar en un momento de forma "inmejorable" y su tenis está "creciendo" de nuevo, haciendo "mucho daño" a sus rivales y defendiéndose "muy bien" de los ataques rivales. "Lo raro es que él pudiera mantener tantos años ese nivel, es muy difícil la exigencia que tiene y es normal que en algún momento tuviera un poco de bajón, pero lo importante es que se haya recuperado", aseguró el excapitán español de la Copa Davis.

"Es muy difícil lo que está consiguiendo porque ya lo ha conseguido en muchas ocasiones y cuando tú lo consigues tanto, volver hacer el esfuerzo y estar comprometido para tener ganas de repetir no es fácil", prosiguió.

Para el catalán, con el balear "siempre" hay que esperar "lo mejor" porque es un tenista "especial" y lo que genera tanto dentro como fuera de la pista es "indescriptible". "Aporta tanto y nos da tanto que nunca tendremos tiempo de agradecerle suficiente todo lo que aporta al tenis español", matizó.

"ES MUY DIFICIL QUE LE PUEDAN AGUANTAR EL RITMO TANTAS HORAS EN TIERRA" Nadal comenzó el año perdiendo la final del Abierto de Australia contra Roger Federer después de llegar en una línea "muy buena ascendente". "Se topó con alguien que también estaba en clara ascensión y perdió por un mínimo detalle. Lo importante fue darse cuenta de que estaba competitivo otra vez", subrayó.

Ahora llega a Roland Garros después de ganar en Montecarlo y el Mutua Open de Madrid y de perder en Roma ante Dominic Thiem, y Corretja avisa que en París confiarte "puede ser un error" que él mismo sabe. "Son 15 días, partidos a 5 sets y hay que ir con mucha humildad, partido a partido y siendo conscientes de que todos los partidos son difíciles. Aún así, es muy difícil encontrar a alguien que le pueda aguantar el ritmo durante tantas horas en tierra", afirmó.

Después de París y los torneos de tierra batida, Nadal "va a ir lanzado" igualmente. "Habrá más jugadores que le harán más daño que en tierra, porque en otras pistas se encuentran más golpes ganadores fáciles y él no puede defender algunas bolas que en tierra si puede, pero tal y como va, acabará mínimo entre los tres primeros del año, si no el segundo o el primero", intuyó.

Corretja dejo claro que, en España, a cualquier tenista que se le compare con Rafa Nadal "va a salir perdiendo". "Hay que dejar a los chicos que desarrollen al máximo su tenis, que lleguen a lo máximo posible. Es como cuando Arantxa y Conchita y luego se comparaba a las chica. Los que hay ahora lo harán lo mejor posible, pero no porque unos ganaron antes un Roland Garros, Masters o una Copa Davis lo tienen que hacer ellos", matizó.

"IGUAL QUE NADAL LE DA MUCHO AL MASCULINO, MUGURUZA LE DA AL FEMENINO" Respecto al tenis femenino, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, actual número cinco de la WTA, llega a Roland Garros siendo la vigente campeona, después de conquistar el año pasado su primer Grand Slam con 22 años.

"Es muy joven. Que no haya jugado su mejor tenis antes no quiere decir que no pueda hacerlo en París. Es una jugadora muy explosiva, cuando está con buen ritmo es muy peligrosa y hasta el momento le está costando un poco, pero hay que esperar que en París encuentre sus mejores sensaciones", opinó a Europa Press.

El extenista está "convencido de que ella es la primera que quiere hacerlo bien". "Tiene un entrenador, un grupo de trabajo y es una jugadora que da mucho. Igual que Nadal le da al masculino, Garbiñe puede dar mucho al femenino y ya le está dando", prosiguió.