Murray y Wawrinka alcanzan los octavos de final de Roland Garros

El tenista británico Andy Murray superó (7-6(8), 7-5, 6-0) este sábado al argentino Juan Martín del Potro en la tercera del torneo de Roland Garros, segundo 'grande' del año, mientras que el suizo Stan Wawrinka hizo lo propio con el italiano Fabio Fognini (7-6(2) 6-0 y 6-2).

El número uno del mundo cuajó una gran actuación en la que llevó siempre la delantera, mientras que el argentino no estuvo a la altura, y no pudo recrear la magia que ambos tenistas produjeron el año pasado en el partido por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El escocés había ganado en seis ocasiones antes de esta al argentino, que, no obstante, había logrado la victoria en el último partido que tuvo a ambos como protagonistas.

Tras un primer set muy igualado, todo se decidió en un agónico 'tie break' en el que Del Potro acusó la encarnizada lucha que había planteado durante la primera batalla. Un Murray muy sólido con su saque superó al tenista latino y se adjudicó un primer set que luego pesaría como una losa en la moral de su rival.

El argentino tuvo que comenzar el segundo con una rotura en contra, pero logró arrebatarle la ventaja al británico en el décimo juego con un 'break'. Sin embargo, Murray volvió a mostrar su superioridad y logró romper el saque del argentino y consolidarlo para llevarse también el segundo set. Y ahí terminó el partido, con un Del Potro que se hundió y no dio más guerra en un último set que el número uno se adjudicó en blanco. El primer cabeza de serie en París se medirá ahora con el estadounidense John Isner o el ruso Karen Khachanov.

Por su parte, Stan Wawrinka también superó su partido de tercera ronda ante Fabio Fognini. El italiano solo aguantó el vendaval suizo en el primer set, llegando a forzar el 'tie break'. Ahí, Wawrinka se mostró sólido y, con dos 'minibreaks', se quedó con el primer set.

El esfuerzo sin recompensa hirió de muerte a Fognini, que se dejó ir en el segundo set, que su rival se adjudicó por un contundente 6-0. En el tercero, un Fognini desanimado no supo aprovechar los errores de Wawrinka, que ya pensaba en la siguiente ronda, y terminó cayendo por un 6-2 que le dejaba fuera de Roland Garros. En octavos le tocará enfrentarse a un galo, o Richard Gasquet o Gael Monfils.