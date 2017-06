Nadal: "El resultado es muy positivo, y contra un rival muy bueno"

El tenista español Rafa Nadal, número cuatro del mundo, ha asegurado, tras haber conseguido este domingo acceder a cuartos de final de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, al deshacerse de Roberto Bautista (6-1 6-2 6-2), que estaba "muy contento" con el resultado "positivo" que ha obtenido en la pista central del torneo parisino ante un "rival muy bueno".

"Yo creo que hoy he podido sacar mejor de lo que he hecho, pero ha estado bien al final. No puedo decir mucho con un resultado tan positivo, ha habido momentos en los que he podido apretar algo más con el 'drive' o jugar con más intensidad, pero el resultado es muy positivo y contra un rival muy bueno, así que muy contento", explicó el exnúmero 1 del mundo en declaraciones a Eurosport.

Sobre su rival en el partido, Nadal aseguró que Bautista "es un jugador que lleva varios años estando entre los 15-20 mejores del mundo". "Sabes que para ganar vas a tener que dar un nivel alto porque él siempre va a dar un nivel medio-alto", explicó. Igualmente, admitió que se trató de un partido en el que "tienes que jugar bien para ganar" a un tenista que ya ha vencido a jugadores importantes.

"Yo creo que aquí en tierra, de la zona del revés tiene un golpe más franco, por lo que por ahí se le puede presionar algo más, pero es verdad que tiene una derecha muy buena y es muy rápido. Las condiciones hoy eran más lentas que otros días, esto hacía que la pelota no saltara tanto. Yo prefiero que salte un poquito más, pero creo que le perjudicaba más a él", añadió el nueve veces campeón de Roland Garros.

Por último, también tuvo tiempo de agradecer a todos aquellos que le felicitaron por su 31 cumpleaños, que fue este sábado, y que celebró, como viene siendo habitual, en el propio torneo parisino. "Siempre es especial celebrarlo con toda la gente del torneo, y estar con ellos siempre me hace mucha ilusión", concluyó.