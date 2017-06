Carla Suárez: "He hecho lo que Halep me ha dejado porque ha hecho un partido inmejorable"

La tenista española Carla Suárez ha asegurado que ha hecho lo que su oponente, Simona Halep, le "ha dejado", porque la rumana ha hecho un partido "inmejorable" para imponerse este lunes en octavos de Roland Garros (6-1, 6-1), y ha destacado que lo "positivo" de su andadura en el torneo es haber ganado tres partidos seguidos, la segunda vez que lo consigue este año.

"He hecho lo que Simona Halep me ha dejado. Ha hecho un partido increíble y yo he tenido un par de oportunidades para engancharme, pero no he podido y se paga muy caro", explicó en la rueda de prensa posterior al duelo.

La canaria ha perdido en octavos de final de Roland Garros frente a Halep por un doble 6-1 en un partido "inmejorable" de la rumana. "El resultado es evidente, los dos sets, pero creo que también es un poco alejado de lo que se vio en la pista, pero tengo que decir que creo que ella ha jugado un partido casi inmejorable", apuntó.

"Lo ha hecho todo muy bien, con mucha conciencia. Ha conseguido tenerme muy atrás en la pista y eso a ella le ha hecho jugar muy tranquila. A lo mejor el partido hubiera cambiado un poco si yo ese segundo juego lo hubiera ganado, porque no es lo mismo un 3-0 que un 2-1", prosiguió.

Sin embargo, todavía sería "muy arriesgado" decir que Halep va a ganar este Roland Garros porque le quedan tres partidos. "Sí es verdad que ha demostrado durante muchos año que en tierra batida es una de la mejores del mundo sin duda, pero me atrevería a decir que si juega como hoy es una de las candidatas al título", aseguró.

Suárez no está teniendo su mejor temporada por la lesión que arrastra en su hombro derecho, pero por segunda vez en la temporada ha conseguido ganar tres partidos seguidos en el mismo torneo. "Este año, quitando Monterrey, no lo había conseguido. Los partidos que he jugado anteriormente y este han sido diferentes, evidentemente, pero ojalá que la línea que hemos tenido aquí, esta primera semana al menos, la podamos seguir teniendo durante el resto de la temporada", matizó.

Respecto al enfrentamiento de Garbiñe Muguruza con el público francés, a la canaria le parece "totalmente normal" que animen 100% a Kristina Mladenovic, por jugar en casa, y no a la hispano-venezolana. "No vi el partido, pero sí que es verdad que el público francés aprieta mucho. No sé si ella se refiere a una falta de respeto porque la gente hablaba durante un punto, pero si no es así y la gente solo apretaba entre punto y punto es lo normal, al final el público siempre anima a los jugadores locales", reconoció.

"Nos pasa a nosotros en Madrid y a los franceses aquí. Garbiñe tiene mucha experiencia en partidos así, supongo que ella también habiendo ganado el año pasado aquí le hubiera gustado sentirse más querida, pero el público francés hace lo que tiene que hacer, que es apoyar a su jugadora", concluyó.