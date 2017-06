Nadal: "Entre 9 y 10 títulos solo hay un 10% de diferencia"

El tenista español Rafa Nadal se mostró "muy contento" después de conseguir clasificarse para la final de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, después de imponerse a Dominic Thiem con autoridad (6-3, 6-4, 6-0), pero se quitó presión de cara a la final del domingo al asegurar que entre nueve títulos que ya posee y el décimo que podría conseguir "solo hay un 10% de diferencia".

"Estoy muy contento por la trayectoria que he traído hasta aquí", dijo el balear al ser preguntado por un balance del torneo después de no haber cedido un solo set. "Creo que he jugado muy bien, pero mi rival en la final está increíble. Será una final muy, muy difícil y necesitaré jugar mi mejor tenis", dijo Nadal sobre Wawrinka.

"Stan está jugando muy bien en esta superficie y creo que vive un momento positivo tras su actuación aquí durante estos días", indicó Nadal, que ya sabe lo que es perder una final de un 'grande' ante el suizo, su verdugo en el Abierto de Australia de 2014.

Por último, Nadal volvió a repetir su mensaje al ser cuestionado por el posible décimo título, que sería el décimo en Roland Garros, algo histórico en la 'era Open' del tenis. "Entre 9 y 10 títulos solo hay un 10% de diferencia", sentenció.