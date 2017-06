La reconquista del número uno de Nadal y el regreso de Federer, alicientes en la nueva temporada de hierba

El tenista español Rafael Nadal, segundo clasificado en el ránking ATP tras conquistar este domingo su décimo Roland Garros ante el suizo Stan Wawrinka, iniciará su asalto al número 1 del mundo en la nueva temporada de hierba que dio comienzo esta semana y en la que regresará el otro gran dominador de momento del año, el suizo Roger Federer, que se saltó la gira de tierra batida.

Después de volver a reinar con autoridad en la tan característica tierra batida parisina y escalar -en apenas cinco meses- hasta siete posiciones en la clasificación ATP, Nadal buscará mantener sus sensaciones en el complicado cambio de superficie, donde también ha reinado en el pasado.

Ahora, el objetivo del manacorí es optar a un tercer doblete Roland Garros-Wimbledon como ya hiciese en 2008 y 2010, años en los que, curiosamente, también ganó en París sin ceder ningún set. Sin ser una obsesión, también está la posibilidad de volver al número uno ahora en poder del escocés Andy Murray, del que le separan 2.605 puntos.

La ventaja para el ganador de quince 'Grand Slams' es que su lesión del año pasado le permite no tener que defender puntos, todo lo contrario que el de Dunblane que debe defender muchos no sólo por su victoria en el All England Tennis sino en el torneo de antesala, el de Queens', precisamente el elegido por Nadal para preparar el tercer 'grande'.

El tenista español ya sabe lo que es ganar este torneo de categoría 500, que se celebrará del 19 al 25 de junio, ya que lo hizo en 2008, para semanas después batir en la recordada final de Wimbledon a Roger Federer.

Antes de la disputa de este 'grande', tendrán lugar seis torneos que servirán como anticipo para que las grandes raquetas del tenis hagan sus probaturas antes de pisar la hierba londinense. El torneo de Stuttgart (Alemania), que hace dos años cambió su superficie de tierra, marca así el inicio de la temporada en hierba, estrenada este mismo lunes y que se disputará hasta el próximo 18 de junio.

El histórico torneo alemán verá además el tan anhelado regreso de Roger Federer al circuito tras más de dos meses ausente. El tenista suizo, que no juega un partido oficial desde que se impusiese a Nadal en Cayo Vizcaíno el pasado 2 de abril, buscará prolongar un excepcional inicio de año en el que logró el Open de Australia -también ante Rafa-, además de los Masters 1.000 de Indian Wells y el mencionado de Miami.

En un intervalo de tres semanas entre Roland Garros y Wimbledon, Alemania contará con dos torneos sobre césped, ya que a Stuttgart se une la ciudad de Halle al acoger el Gerry Weber One entre el 19 y el 25 del mismo mes. Además, a esta lista se unen también el Ricoh Open de Bolduque (Holanda), el Open de Antalya (Turquía) y los dos torneos británicos de Eastbourne y Queen's.