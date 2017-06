Federer: "No jugar en Roland Garros fue una decisión única, pero no una tendencia a seguir en el futuro"

STUTTGART (ALEMANIA), 19 (Reuters/EP) El tenista suizo Roger Federar señaló que no jugar en el torneo de Roland Garros fue una decisión "única", pero "no una tendencia de seguir en el futuro" y apuntó que espera hacer un "buen tenis" en Halle para llegar bien a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que se disputa del 3 al 16 de julio.

"No quería comprometer el objetivo de la temporada de césped, Wimbledon, el US Open y más allá, pero no es una tendencia que podría seguir en el futuro, fue solo una decisión única", explicó el suizo respecto a su ausencia en Roland Garros.

Federer no se arrepiente de no haber participado en el 'grande' francés, ni en la temporada de tierra batida, para concentrarse en Wimbledon. "Fue una decisión tomada en un par de días", explicó. "Durante mucho tiempo el calendario era jugar en París, pero de repente pensé que no me sentiría cómodo haciéndolo", añadió.

Ahora Federar participará en el torneo de Halle, donde parte como favorito después de ganarlo en ocho ocasiones y se enfrenta el taiwanés Lu Yen-Hsun en primera ronda, después de regresar a la competición la semana pasada en Stuttgart donde cayó ante Tommy Hass. "Regresar nunca es sencillo, especialmente en hierba donde los márgenes son escasos", matizó.

"Es importante para mí Halle, especialmente después de la semana de Stuttgart, venir aquí, asegurarme de ganar el partido de la primera ronda y empezar. La historia que tengo aquí, después de haber venido y haber jugado bien, definitivamente debería ayudarme a jugar un buen tenis esta semana", indicó.

Ahora Federer quiere tomar las decisiones "correctas" en la pista de tenis y no quiere cuestionarse "demasiado". "Quiero tener el enfoque y la mentalidad correcta, ir punto por punto", concluyó.