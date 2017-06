Muguruza: "No ha sido fácil, pero pasé página después de París"

La tenista española Garbiñe Muguruza reconoció lo "difícil" que fue su debut este martes en el torneo de Birmingham ante la rusa Elizaveta Kulichkova, a quien pudo apear para avanzar en una gira de hierba que confía le traiga buenos resultados, después de pasar "página" y dejar atrás la presión de Roland Garros.

"Es mi primer partido en hierba, mi primera vez en Birmingham en realidad en singles. Y también es difícil porque la otra chica era muy, muy agresiva, creo que demasiado agresiva. Y jugó tres partidos de previa. Lo sentí especialmente en su confianza y la forma en que estaba golpeando la pelota y moviéndose", indicó tras acceder a segunda ronda, donde se medirá con la estadounidense Alison Riske.

La hispano-venezolana mostró un rostro contento y aliviado, muy distinto al de su última rueda de prensa tras partido. El pasado cuatro de junio, una Muguruza que defendía título en Roland Garros se derrumbaba en sala de prensa tras su eliminación ante la francesa Kristina Mladenovic por el trato de Suzanne-Lenglen y el desgaste de un año de preguntas sobre París.

"No ha sido fácil, sobre todo justo después de París, porque no sé, siempre te gusta jugar 'Grand Slams', y cuando no acaba como esperabas necesitas algunos días para recuperarse. Pero lo hice. Me tomé cuatro, cinco días o algo así. Y entonces empiezo de nuevo. Ya sabes, pasé página. Dije se acabó la tierra batida, vamos a por la hierba, que en realidad he tenido buenos resultados en el pasado. Y espero que siga este año", afirmó.

Por otro lado, la de Caracas afirmó que el ser finalista en Wimbledon 2015 o los buenos resultados en hierba no le garantizan nada este año. "Cada año empiezas de cero. No sé, solo salgo y trato de dar lo mejor de mí. Luchar, buen espíritu, supongo, especialmente cuando los puntos son muy cortos y eso es todo", finalizó.