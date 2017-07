Novak Djokovic: "He recuperado la sensación de ganar, estoy preparado para Wimbledon"

El tenista serbio Novak Djokovic se muestra "plenamente preparado" para Wimbledon tras haber redescubierto "la sensación ganadora" al conquistar su primer tornero desde enero sobre la hierba de Eastbourne.

"He acumulado mucho tiempo sobre las pistas de hierba, cuatro partidos de calidad. En general estoy muy feliz con la forma en que ha ido todo y cómo estoy de forma. Normalmente no suelo jugar demasiados torneos en la semana previa al comienzo del 'Grand Slam', pero en esta ocasión decidí hacerlo porque sentía que necesitaba más partidos, sobre todo en el césped".

El serbio Nole, que no cedió ningún set en Eastbourne, llega a Wimbledon con el estadounidense Andre Agassi y el croata Mario Ancic como entrenadores, definió la superficie del torneo como "única" y explicó que requiere tiempo para adaptarse.

La incorporación de Ancic será puntual, como el propio Djokocic ha aclarado.

"Él (Ancic) me comentó que de todos modos iba a venir a Londres y que le haría feliz pasar algún tiempo con Andre y conmigo durante Wimbledon, no sé hasta cuándo se quedará con nosotros".

Preguntado por su apetito tenístico, aseguró no haberlo perdido, pero dejó claro que su felicidad no depende de "ganar un partido de tenis".

"Antes basaba toda mi felicidad en ganar un partido de tenis, creo que muchos deportistas lo hacen, así que trato de no hacerlo más. Por supuesto que me encantaría ganar todos los partidos en los que juego, pero intento que no sea lo esencial para determinar mi felicidad".