Rafa Nadal: "No quiero una final contra Federer, no soy tonto"

Rafa Nadal se ha mostrado satisfecho de haber vivido «un inicio muy positivo» en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, al vencer al australiano John Millman (6-1, 6-3, 6-2), y ha afirmado que sus rodillas «están listas para la segunda ronda», además de reconocer que si llega a la final no le gustaría jugarla ante el suizo Roger Federer.

«Si llego me haría más ilusión jugar contra otro. No me gusta jugar contra los mejores en las finales, no soy tonto. Ya hemos jugado suficientes», señaló en rueda de prensa tras su estreno, afirmando que por el momento no se está planteando todavía alcanzar la final en el All England.

Por otra parte, el balear apuntó a sus buenas sensaciones en su partido inaugural. «Siempre espero salir a pista y competir bien, dar el máximo. A veces las cosas van mejor y otras, peor. Fue un muy buen partido para mí, un buen comienzo, aunque no significa mucho. Esto sólo significa que hoy ha sido un inicio muy positivo. Estoy a la segunda ronda, y eso es muy importante para mí», manifestó.

En este sentido, el número dos del mundo se mostró satisfecho de haber empezado de esta manera en el torneo británico. «Estoy feliz porque no gané muchos partidos los dos últimos años aquí en Wimbledon. Hoy gané uno, y estoy deseando jugar el segundo», subrayó.

«Al principio traté de no cometer demasiados errores, jugando más seguro, pero he terminado el partido con algunos grandes golpes de derecha. Esa es la forma que necesito para jugar, agresiva con mi derecha; si la tengo tendré una oportunidad aquí», continuó.

Por último, Nadal explicó que se encuentra en buena forma y sin molestias físicas. «Mis rodillas están listas para la segunda ronda. Estoy feliz de estar jugando de nuevo en Wimbledon y con sentimientos positivos en cuanto a salud. Eso es lo más importante», finalizó.