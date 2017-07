Wimbledon: Y David ganó a Goliat

El partido que el israelí Dudi Sela y el estadounidense John Isner jugaron por la segunda ronda de Wimbledon dejó una divertida imagen. Al saludarse en la red, se hizo evidente la gran diferencia de estatura entre ambos tenistas y la foto provocó decenas de burlas en las redes sociales.

Sela, número 90 del ranking ATP, mide 1,75 metros. Aunque no es de talla baja, quedó bastante por debajo del "gigante" Isner, de 2,08. La situación no intimidó al israelí, quien se impuso en un partido que duró casi cuatro horas.

WATCH: "David has beaten Goliath!" Israeli Dudi Sela's match point win over America's 6'10" @JohnIsner at #Wimbeldon2017! pic.twitter.com/PuYmDuFS3C