El español Alejandro Davidovich gana Wimbledon 2017... en junior

Solo siete partidos en hierba ha disputado en su vida. El que perdió en primera ronda del torneo del año pasado y los seis que ha ganado para suceder, 50 años después, como campeón júnior de Wimbledon a Manuel Orantes, hasta ayer el único español que había logrado ese éxito. Se llama Alejandro Davidovich Fokina, hijo de padres rusos y nacido en Málaga hace 18 años.

Ni él se creía ayer lo que ha vivido en estas dos semanas.

"Aún estoy en shock, en blanco. El año pasado,cuando vine por primera vez aquí, si no me caí 20 veces en la hierba, no me caí ninguna. Pero este año, desde que vine, que no lo tenía claro, me he sentido adaptado", decía. Así y todo no pensaba que ganaría el título. "Has hecho historia, me decían en Twitter... No lo creo, pero estoy feliz por ser el segundo español que gana en Wimbledon".