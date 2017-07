Garbiñe Muguruza, mucho tenis, bonitas piernas y pocos novios

La tenista española apabulló este 15 de julio de 2017 a a Venus Williams en la final de Wimbledon. Garbiñe se exhibió ante su rival con un doble 7-5 y un 6-0, derrotó en el All England Lawn Tennis and Croquet Club a una de las mejores jugadoras de todos los tiempos.

A sus 23 años, esta española nació en Venezuela es una amante de los coches y la repostería. Garbiñe, ¿y de novios qué?

"Pretendientes sí tengo, pero novio... ¡nada! ¡Chicos, despertad!", comentaba a Hola hace poco, demostrando que cuenta con un gran sentido del humor. Pero ya en serio tiene claras sus prioridades en este momento:

No tendrá novio pero ha ganado solo en premios más de 11 millones de dólares (sin contar esta final que acaba de ganar) y se lo pasa en grande con sus compañeros del circuito, como Feliciano López, con quien se lleva de maravilla.

Garbiñe nació en Guatire, Venezuela, el 8 de octubre de 1993. Su padre es vasco y su madre venezolana, algo que le hizo dudar si representaba a un país u otro. Se decantó por España hace dos años, participando en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro defendiendo la bandera española.

Pasó su infancia jugando al tenis. Primero en Venezuela, donde iba a un club de tenis caraqueño los fines de semana con sus padres. Y después, en España, al mudarse con tan solo 6 años, donde se ha formado en la Academia Bruguera de Barcelona, bajo la tutela de Alejo Mancisidor.

La pupila de Conchita Martínez (única ganadora española de sigles en Wimbledon hasta la fecha) es una apasionada el deporte, sin embargo, también se divierte en la cocina. Se declara golosa confesa, intentando frenarse ante los dulces para no cometer excesos.

Además, es melómana y desde su entorno dicen que sabe una barbaridad de música. Le gusta David Guetta, cuya música escucha antes de salir a la cancha. Pero le fascina Entre dos aguas de Paco de Lucía, canción que escucha cada mañana a modo de despertador.

La tenista es una gran amante del motor. Le encantan los coches y cuando el circuito femenino le da un respiro, conduce un Porsche todoterreno que ella misma tuneó. También se interesa por el mundo de la moda y cuando se quita la ropa de tenis viste con vestidos cortos, ajustados y con 'stilettos', luciendo sus largas piernas.

"Cuando me quito el chándal me pongo casi de Oscar, no tengo término medio".