El 'maestro' Djokovic es baja para todo 2017

Novak Djokovic ha anunciado este 26 de julio de 2017 que no volverá a jugar un torneo hasta 2018 para curarse definitivamente de la lesión de codo que lleva «un año y medio arrastrando», una «experiencia completamente nueva» en su carrera que afronta «con optimismo» para preparar su vuelta a las canchas, en las que seguirá acompañado por Andre Agassi.

Djokovic, que tiene ahora 30 años, ha hecho su anuncio en un vídeo por internet a través de Facebook Live.

I took time to make a decision about my recovery. Sorry for keeping you in the dark these days. Read more here https://t.co/tCSw46TOL2