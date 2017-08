El 'niño' Shapovalov sorprende a Nadal: "He estado muy mal; esta es la peor derrota del año"

La decepción inundaba la cara de Rafa Nadal en la madrugada de este 11 de agosto de 107, hora de España, tras su derrota en octavos de final del Masters 1000 de Canadá por 3-6, 6-4 y 7-6(4) a manos de Denis Shapovalov.

El joven canadiense daba la gran sorpresa de la jornada y frenaba en seco las aspiraciones del manacorí de ascender el próximo lunes a lo más alto del ranking. Una situación que, sin duda, era un plus añadido más para la tristeza de Rafa por perder el encuentro.

El español no ha dudado en reconocer la valentía de Shapovalov.

"Yo estaba en la misma situación cuando gané Roland Garros con 18 años. No veo por qué se da por hecho que hay que perder con esa edad; es más fácil moverse con 18 años que con 30. Él no tenía nada que perder y se ha mostrado valiente en todos los golpes. Si perdía en dos sets, ya se iba con un torneo bueno a casa; si ganaba, ya se aseguraba realizar uno extraordinario. Ha escrito una historia preciosa y, la verdad, no estoy nada contento por formar parte de ella".

Eso sí, Rafa no ha dudado a la hora de valorar su juego.

"He estado muy mal. Es imposible ganar así. Ni atacaba ni sentía la bola. He tenido muchas ocasiones en el tercer set y las he jugado realmente mal. Así no se puede ganar un partido. Por eso digo que he cometido errores gravísimos; es mi peor partido del año. Pero ahora toca pensar en Cincinnati y luego, en el US Open. Tengo una semana para recuperarme y el sábado toca entrenar ya en Cincinnati".