'Gladiator' Ferrer arrolla a Thiem y espera a Kyrgios en semifinales

Ferrer volvió a mostrar su mejor tenis y solo necesitó una hora y 17 minutos para vencer por 6-3 y 6-3 al austríaco Dominic Thiem, tercer cabeza de serie, en los cuartos de final del torneo Masters 1.000 de Cincinnati.

La victoria le permite a Ferrer, de 35 años, y número 31 del mundo, volver de nuevo a las semifinales de un torneo Masters 1.000 por primera vez desde 2015.

Su rival en las semifinales será el australiano Nick Kyrgios que esta misma noche se ha impuesto a Rafa Nadal. El español perdió 6-2 y 7-5 tras 1h:20 minutos. Ganó el talento muchas veces volátil del australiano, pero sobre todo perdió Nadal, que no consiguió salir de su laberinto de juego, esta vez sin mordiente.

El duelo de 'Gladiator Ferrer contra el gigantón australiano será el segundo y tiene ventaja de 1-0 cuando ganó en el Open de Estados Unidos de 2015.

Ferrer, que confirmó el gran momento de forma por el que atraviesa, no dio nunca opción al joven austríaco, que fue superado en todas las facetas del juego, algo que el mismo había anticipado al valorar el duelo con el veterano tenista español.

El propio Boris Becker lo felicita en Twitter:

Congrats to @DavidFerrer87 for winning his 714th match and surpassing me for 12th spot on the all time list ! Well done My friend !!!