Del Potro revienta a pelotazos la semifinal entre Nadal y Federer

Como subraya Nacho Albarrán en 'AS' este 7 de septiembre de 2017, la maldición que impide enfrentarse a Roger Federer y Rafa Nadal en el US Open continúa.

Era la sexta vez que estaban a un partido de enfrentarse (cinco hubieran sido en semifinales y una en octavos). Pero el suizo, a quien el Grand Slam neoyorquino se le resiste desde 2008, ha caído ante su bestia negra en el torneo, Juan Martín del Potro, por 7-5, 3-6, 7-6 (8) y 6-4.

Fue el argentino quien puso fin a la racha de 40 victorias seguidas del Genio de Basilea en Flushing Meadows, en una final espectacular que se resolvió en cinco sets en 2009. Ocho años después ha vuelto a disgustar a Federer.

Del Potro, que había remontado el lunes un 0-2 con fiebre ante Dominic Thiem, ha confirmado su buen momento con su sexto triunfo ante Federer, que le ha ganado 16 veces.

De paso, alarga el número uno a Rafa Nadal, que seguirá una semana más al frente del ránking mundial independientemente de lo que haga a partir de ahora en el torneo. Lo primero será medirse este viernes con el de Tandil, que aquel citado curso que campeonó, como dirían en su tierra, apeó al balear en semifinales. Habrá así un doble número uno español el próximo lunes, ya que Garbiñe Muguruza saldrá como primera en la lista de la WTA.

Delpo y Roger jugaron un partidazo. Nada que ver con el duelo a cañonazos y sin ritmo del día anterior entre Querrey y Anderson.

El primer set se decidió por pequeños detalles. La derecha del tandilense hizo correr mucho la bola y Federer, con su elegante revés, no logró buscar el de su oponente con la frecuencia que le hubiera gustado.

A fin de cuentas, no dominó. En el undécimo juego, Juan Martín se apuntó un break que luego consolidó para apuntarse el parcial. Tras perder el segundo sin oponer demasiada resistencia, el tercero lo encarriló, pero cuando iba lanzado a por el 2-1 Federer reaccionó y aguantó después hasta la muerte súbita.

Una batalla preciosa en la que el helvético llegó a tener cuatro bolas de set. Del Potro se defendió y acabó volteando el marcador para poner el partido a su favor.

Falló el 'Genio de Basilea'

La cuarta manga arrancó con un juego en blanco para cada uno, al ralentí. Una pequeña tregua que acabó cuando el León de Tandil volvió a romper el saque de su rival. Se puso con 3-2 y servicio y aguantó su ventaja hasta el final.

En el último juego, Federer podría haber presionado con 30 iguales y tener bola de break, pero incomprensiblemente tiró una pedrada cerca de la red que se marchó fuera por mucho.

Fue el canto del cisne del nuevo número dos, la confirmación del mal fario que le atormenta en Nueva York desde hace nueve años.

Al tiempo, el éxtasis para los aficionados albicelestes que vibraron en las gradas.

"Me habeís hecho un torneo espectacular. La energía que me habéis hecho llegar me ha ayudado mucho", dijo Delpo a pie de la pista que un día le vio triunfar.