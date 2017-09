Alba Carrillo: "Fernando Verdasco, el mejor amigo de Feliciano, no es muy avispado"

Está despechada Alba Carrillo y se ha vuelto más rencorosa que un pirata sarraceno.

La modelo no deja títere con cabeza y ha opinado, precio pago a cuenta de 'Sálvame', sobre la boda de Ana Boyer y el mejor amigo de su ex marido:

"A mí siempre me han parecido la extraña pareja porque cuando les he visto juntos a ella la veo una chica muy culta, parece muy centrada y ya está. Ella es más culta que él. Me parece que no sé de qué pueden hablar".