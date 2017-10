El Mutua Madrid Open Sub-16, oportunidad para los jóvenes de "empezar a dar el paso para ser profesionales"

La V edición del Mutua Madrid Open Sub-16 dará un año más la oportunidad a los jóvenes tenistas de "empezar a dar el paso para ser profesional" al poder disfrutar de este torneo que se desarrollará por 16 ciudades españoles y con la posibilidad de jugar la fase final en la Caja Mágica de Madrid durante la celebración del Mutua Madrid Open del 7 al 14 de mayo de 2018.

"Este torneo Sub-16 es muy importante para la formación. Esta edad significa que hay que empezar a dar el paso para ser profesionales. La importancia de este torneo es muy importante y por ello agradecemos al Mutua Madrid Open la posibilidad que nos da para hacer posible este circuito", dijo el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, durante el acto de presentación del evento celebrado este lunes en el Consejo Superior de Deporte (CSD).

El dirigente aseguró que este año será "un éxito" y subrayó que apostar por la base "es fundamental" porque pueden constatar "la magnífica labor de las promesas del tenis". Además, confesó que para los jóvenes "es una experiencia única ir donde están las figuras". "Eso no tiene valor. Vamos a disfrutar con el circuito", sentenció.

En el acto también estuvieron presentes el director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Jaime González Castaño; el director del Mutua Madrid Open, Manola Santana; y el director del circuito Sub-16, Alberto Berasategui.

Manolo Santana explicó que hacer este tipo de torneos "es una gran oportunidad" seguir haciéndolo año tras año. "Después de 17 años tengo la posibilidad de dar a los jóvenes la oportunidad de estar a nuestro lado. Hay que seguir adelante con la ilusión de los chicos de poder jugar algún día en la Caja Mágica", afirmó.

Por su parte, Berasategui explicó que el torneo será "igual" que la edición anterior, con 16 pruebas por todo el territorio nacional. "Cada ganador se enfrentará al resto de ganadores en Madrid, el 7 al 14 de mayo en la Caja Mágica. El premio final es el de poder estar tres días con los más grandes y recibir el torneo en la pista central. Sigue siendo gratuito y damos la oportunidad a los mejores de la categoría", puntualizó el extenista.

Finalmente, Jaime González Castaño recordó que "los actos con la cantera son menos frecuentes", pero insistió en que "hay que mirar hacia el futuro y fomentar el deporte base", añadiendo que hay que tener en cuenta a los deportistas que pasarán a ser "actores principales" de aquí a unos años.

"No sólo nos centramos en el aspecto deportivo, sino en ser altavoces del tenis para otras cuestiones, como la campaña que ya comenzó el pasado año contra el bullying, 'Stop Bullying', con la que seguiremos otro año más. También tenemos mucha competitividad, ganar este torneo no es fácil y requiere una vida exigente, pero esto no es una garantía de éxito. Lo más importante es tener ilusión, es indispensable para los chicos", finalizó el director general de Deportes del CSD.