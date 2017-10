Nadal: "Jugué muy bien en todos los aspectos"

El tenista español Rafa Nadal se mostró "muy contento" tras conseguir el pase a los cuartos de final del torneo de Shanghai, octavo y penúltimo Masters 1.000 de la temporada, y reconoció que está haciendo "muy bien las cosas" después de imponerse al italiano Fabio Fognini por 6-3 y 6-1.

"He jugado un partido muy bueno. No sé cuántos errores y cuántos errores no forzados habré cometido, pero creo muy pocos. Y jugué muy bien en todos los aspectos", dijo el número uno del mundo, flamante campeón del torneo de Pekín.

"Estoy haciendo muy bien las cosas. De lo contrario, por supuesto, el gran resultado que he logrado contra un jugador como él, que viene de hacer dos buenos partidos, no sería posible. Estar en los cuartos de final es una gran noticia", añadió el balear.

Además, Nadal fue preguntado por su rival en la siguient ronda, Grigor Dimitrov. "Sé que voy a tener un partido difícil. Sé que tengo que hacerlo lo mejor posible si quiero seguir teniendo posibilidades de éxito, espero estar listo para hacerlo, porque estoy jugando bien", incidió.