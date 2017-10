Zverev renuncia a las 'NextGen' pensando en las Finales ATP

El tenista alemán Alexander Zverev anunció este miércoles que no jugará la primera edición de las 'NextGen Finals' de la ATP, torneo que se disputará en Milán del siete al once de noviembre, una sensible baja en la cita que reúne a las jóvenes promesas del circuito.

El mejor clasificado para la cita de Milán tras una brillante temporada con cinco títulos ganados se centrará en el torneo de Maestros del O2 de Londres, para la cual tiene también billete. El número cinco del mundo explicó su decisión.

"Lo he consultado con mi equipo y para llegar con la mejor preparación a Londres, hemos tomado la decisión de no jugar la semana anterior en Milán", indicó un Zverev que, a sus 20 años, será el más joven de la última década en disputar el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del año.

"Por ello, lamentándolo mucho, tengo que anunciar mi baja del torneo de Next Gen ATP Finals. Sin embargo, tengo planeado acudir al inicio del torneo para mostrar mi apoyo y agradecimiento a los aficionados", indicó el campeón este año en Roma.

Entre el 7 y el 11 de noviembre se disputará la primera edición de un campeonato que reúne a los mejores jugadores de menos de 21 años del ranking ATP, reservando para la organización una plaza para invitación o 'wild card'. El invitado se unirá a los nombres ya conocidos de Hyeon Chung, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Karen Khachanov, Denis Shapovalov, Jared Donaldson y Borna Coric.