Martina Hingis dice adiós al tenis en Singapur con una derrota en dobles

La tenista suiza Martina Hingis se ha despedido del tenis profesional este domingo tras perder (6-4, 7-6) junto a la taiwanesa Yung-Jan Chan en la semifinal de dobles de las Finales de la WTA que se disputan en Singapur ante la húngara Timea Babos y la checa Andrea Hlavackova.

Hingis anunció el pasado jueves su retirada definitiva después de este campeonato. La suiza de origen checoslovaco, que cuelga la raqueta después de 25 títulos, 20 en dobles y 5 en individuales, quería despedirse con un nuevo triunfo en las finales de la WTA, donde cuenta con tres triunfos en dobles: dos jugando con la rusa Anna Kournikova y uno con la india Sonia Mirza.

El dúo húngaro-checo dominó el encuentro aunque no sin sufrimiento. Con 5-5 en el segundo set, Babos sufrió una lesión en el tobillo que desencadenó un largo parón en el partido. El percance para la húngara no fue a más y el choque se pudo desarrollar con total normalidad. Al contrario que en la primera manga, ambas parejas se mantuvieron muy fuertes con su servicio en un segundo set que, finalmente, se resolvió en el tie break.

A pesar de la derrota, la tenista se mantendrá como número uno del mundo en dobles tras ganar esos nueve títulos en 2017, incluido el US Open. "Obviamente no estoy feliz de terminar así un torneo como este. Queríamos terminar ganando el trofeo pero no ha podido ser así. Hemos peleado, sobre todo en la red, y hemos tenido oportunidades. Me siento orgullosa porque este año hemos ganado nueve títulos", declaró Hingis al final del partido.

"NO ES UN ADIOS" La tenista declaró que le costará mucho perder sus costumbres como deportista. "Hay cosas a las que no me voy a poder acostumbrar. Despertar, ir a entrenar o hablar con los medios, aunque hoy, tras la derrota, esto último no es muy agradable", bromeó.

Hingis se mostró orgullosa con lo conseguido en su dilatada carrera como deportista. "Creo que he tenido una carrera increíble, puedo sentirme orgullosa. Voy a echar mucho de menos el mundo del tenis aunque esto no es realmente un adiós. Espero seguir siendo parte de este deporte", sentenció.