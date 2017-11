Rafa Nadal es un extraterreste y no se rinde nunca

Rafa Nadal sufrió este jueves para avanzar a los cuartos de final del Masters 1.000 de París Bercy, uno de los pocos torneos en los que aún no ha escrito su nombre.

Sufrió por los saques directos y los restos profundos del uruguayo Pablo Cuevas, número 36 del mundo, pero sobre todo por las evidentes molestias que arrastró después de la primera manga.

Los gestos eran tan elocuentes como el rostro de preocupación del jugador, que pese a tener el número 1 mundial garantizado decidió seguir hasta anotarse el duelo por 6-3, 6-7 y 6-3 dos horas y veinte minutos.

La solvencia con la que Nadal se anotó la primera manga hizo pensar que liquidaría el compromiso por la vía rápida. Logró el 'break' en el cuarto juego y mantuvo su saque sin problemas hasta anotarse el set por 6-3.

La segunda manga arrancó con una nueva rotura del español, que a partir de entonces se fue diluyendo. No estaba cómodo con el saque, le costaba llegar a la red y no lograba atacar el revés. Cuevas olió la sangre y no lo desaprovechó. Recuperó la iniciativa y se anotó el parcial en un apretado 'tie break'.

Nadal se hizo vendar la rodilla en el descanso y saltó a la pista con mejores sensaciones. En el segundo juego rubricó el 'break' con ese revés paralelo del que apenas se habían tenido noticias hasta entonces. Pero le seguía costando cerrar los puntos y Cuevas, que tuvo que ser atendido por molestias en un dedo, recuperó su servicio a la siguiente oportunidad.

El duelo entró entonces en una fase de intercambio de iniciativas en la que el español supo hacer valer su mayor calidad. Logró un nuevo 'break' en para ponerse 4-2 y se anotó el partido en el siguiente servicio.

El viernes le espera el serbio Filip Krajinovic, número 77 del mundo, que se deshizo del francés Nicolas Mahut por 6-2, 3-6 y 6-1. Será la primera vez que ambos jugadores se enfrenten.

Bautista, eliminado

El último partido de octavos de final acabó más allá de las 00.30 horas. Y finalizó con la derrota de Roberto Bautista ante Cilic, que le venció en dos sets: 7-6 y 6-2. El castellonense aguantó de tu a tu en la primera manga pero en el tie-break el croata impuso su potencia.

En el segundo set Bautista no pudo ofrecer resistencia y acabó derrotado con claridad. Cilic se medirá en cuartos de final a Benneteau.