Rafa Nadal se retira lesionado en París, tras su épica victoria de la víspera

Rafa Nadal no jugará más en el Masters 1000 de París después de que las molestías que venía arrastrando en la rodilla le hayan aconsejado parar.

El tenista español, que ante Cuevas ya jugó con problemas, no saltará a la pista este 3 de noviembre de 2017 para disputar el encuentro previsto para este mediodía contra Krajinovic.

"Es un día triste para mí y para el torneo. Vine para dar el máximo, pero el jueves tenía mucho dolor. No quería parar y me dije que habría tiempo entre los dos partidos para seguir un tratamiento, pero hoy no me era posible jugar".