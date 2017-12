El selfie de Roger Federer con un quokka

"Conozcan a mi nuevo amiguito peludo. Muy contento de estar aquí abajo. #FelizQuokka", escribió en Twitter el tenista Roger Federer. E internet se volvió loca.

El "aquí abajo" de su mensaje es Australia, o más específicamente Australia Occidental (también referenciada en el trino con la cuenta @westernaustralia y una etiqueta que puede traducirse como #UnDíaCualquieraEnAustraliaOccidental), según recoge BBC Mundo.

Meet my new furry friend.

So happy to be back down under 🙃#HappyQuokka @westernaustralia #justanotherdayinWA pic.twitter.com/YvgdMCs13u