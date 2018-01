Marion Bartoli: "Cada día mi novio me decía que estaba gorda y me señalaba en la calle a las guapas"

Marion Bartoli, que conquistó el título de Wimbledon en 2013 y se retiró de las pistas solo un mes después, ha concedido una entrevista al diario francés L'Equipe en la que habla de su anunciado regreso a las pistas, previsto para marzo de 2018, y por primera vez de los problemas que le llevaron a estar al borde de la muerte tras una brutal pérdida de peso.

Tras su retirada, Bartoli comenzó un declive físico que alcanzó su punto máximo en 2016, cuando el propio torneo de Wimbledon le impidió participar en un evento de exhibición por miedo a que le pasase algo en la pista.

Por aquel entonces, Bartoli había perdido cerca de 40 kilos y presentaba un aspecto físico preocupante.

La tenista lo achacó siempre a un virus estomacal que le impedía comer con normalidad, pero en L'Equipe ha revelado que una relación tormentosa con un novio estaba detrás de aquel problema:

«Me dejé destruir por alguien y no pensaba que fuera posible».

«Cuando me retiré era la mujer más feliz del mundo. Entonces conocí al que hoy es mi exnovio, en mayo de 2014, y cada día él me decía que estaba gorda. Cada día. Yo estaba por los suelos. Veía a una mujer delgada por la calles y me decía: '¿Has visto que delgada y preciosa es?'».