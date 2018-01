Lucia Pariente se frota perversa las manos ante el juicio de Alba Carrillo y Feliciano

Ha comenzado la cuenta atrás, ya que el próximo 18 de enero será el juicio entre Alba Carrillo y Feliciano López por los gananciales de ambos cuando contrajeron matrimonio.

Un matrimonio breve, ya que tan sólo duró once meses, pero intenso. En apenas siete días Alba y el tenista tendrán que acudir a los juzgados para luchar por sus intereses.

Tenemos en exclusiva por las cámaras de Europa Press la primera reacción de la madre de la modelo. Lucía Pariente es el mayor apoyo de su hija, a pesar de que en ocasiones su relación sufre algunos altibajos.

Discreta ante la cercanía de la fecha, Lucía prefiere no manifestarse para no empeorar la situación, ya que suponemos, será un varapalo reencontrarse con su ex. A pesar de la vehemencia que le caracteriza, Lucia guarda silencio cuando se le pregunta al respecto.

Una sorprendente reacción, seguramente aconsejados por los abogados.

También es cierto que en los últimos días se han visto reducidas las apariciones de la guapa modelo en televisión, así que estaremos muy pendientes de las últimas novedades que puedan surgir ante este expectante juicio entre la mediática Alba Carrillo y el deportista Feliciano López.