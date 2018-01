Open de Australia: Rafa Nadal cambia de look y vuelve a sus orígenes

Comienza un nuevo año para Rafa Nadal y lo hace con una mirada al pasado. El español lucirá en Australia nuevo look.

Un aspecto más jovial que recordará al Nadal más lejano, aquel que comenzaba a despuntar en las pistas allá por 2004 luciendo camiseta sin mangas y cinta en el pelo.

Es así como se presentará ante Víctor Estrella Burgos en su primer partido oficial de la temporada tal y como el mismo Nadal reconocía en rueda de prensa y cómo lució en las fotos oficiales de la ATP para esta temporada.

«Me hace ilusión volver a jugar sin mangas. Tengo buenos recuerdos de esa época y no está mal volver a hacerlo. Además, con los meses voy a ir combinando las dos opciones. Son decisiones que uno va tomando, aunque es una parte de un mundo que me importa hasta cierto punto. La realidad es que siempre me he sentido cómodo jugando sin mangas, aunque también he jugado muchos años con ellas».