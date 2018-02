Juan Martín del Potro y Jimena Barón rompen

Si hay un número de teléfono que ahora necesita la cantante Jimena Barón, ese es el de Alba Carrillo. La artista argentina arrastra desde hace unos días una mirada triste, un signo más de su ruptura con el tenista Juan Martín del Potro. Apenas llevaban un año juntos, pero la pareja se había convertido en una de las más queridas de la prensa rosa argentina.

«No tengo nada para decir de Juan Martin», zanjaba la artista en su última aparición pública, con motivo de una actuación por Carnaval. Ha sido precisamente Barón la que ha delatado la ruptura, y lo ha hecho con el cese de su actividad en las redes sociales. De colgar multitud de imágenes junto al deportista a no publicar ni una sola. El hecho habla por sí solo, para confirmar que ya no están juntos solo hay que sumar su silencio y el de los representantes de Del Potro: «Nos pidieron que no hablemos del tema, mil disculpas».

Y es que, aunque todo parecía idílico, algo se ha interpuesto entre el amor de ambos. Y ese «algo», según la periodista argentina Yanina Latorre, no es otra cosa que las constantes infidelidades de Del Potro. «El nunca dejó de chatear. Tengo el nombre de una mujer, que no lo voy a contar porque no es una persona conocida. Es una chica joven que está super enamorada de él, y que él nunca dejó de verla ni hablar con ella», explicaba la periodista en la televisión argentina.

