¿Sabías que Anna Kournikova se puso un pelucón para pasear su embarazo de incógnito?

La gestación de los dos mellizos de la tenista y el cantante Enrique Iglesias (42) ha sido tan discreta que algunos medios han llegado a publicar que podrían haber llegado al mundo gracias a la gestación subrogada. Isabel Preysler fue la primera en desmentir dicha información y este lunes ha sido Julio José Iglesias quien lo ha corroborado: "Eso no es verdad. Yo he visto a Anna embarazada, lo que pasa es que ha estado escondida, en su mundo y más reservada en casa. Incluso se ha llegado a poner pelucas para salir de casa para que nadie la viera".

Según el cantante, su cuñada Anna Kournikova (36) es una experta escapista, al menos de los fotógrafos, y como si fuera Jennifer Lawrence en Gorrión Rojo, ha paseado por las calles de Miami con un bombo y una peluca que ha pasado desapercibida para los avispados paparazzi.

Pero no es lo único de lo que ha hablado Julio José Iglesias este lunes en Madrid, donde ha celebrado su 45 cumpleaños rodeado de amigos. El cantante ha afirmado que su padre no se retira de momento, que Mario Vargas Llosa es estupendo, que ya le llama el instinto paternal y que está flipando con la historia de Javier Santos, el hijo 'secreto' de Julio Iglesias: "Le conocí en un restaurante hace 20 años, hablé con él, me cayó bien pero jamás le llamé hermano. Me parece un poco fuerte que buscaran en mi basura para conseguir el ADN, pero cada uno hará lo que pueda y lo que quiera".

Fuente: Informalia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Enrique Iglesias de nuevo viral: quiere que le suban la radio... ¡pero no dice dónde!