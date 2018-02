'Sábado Deluxe': Arantxa Sánchez Vicario cuenta por primera vez su versión del drama

La extenista, a través de su abogado, confirmó que no tiene ninguna propiedad y ningún activo a su nombre. "Llevo con esta causa tres semanas y me falta mucha documentación. Hasta lo que yo sé, mi clienta no tiene ninguna propiedad ni ningún activo a su nombre. Cuando ya lo tenga todo, no será un caso difícil, pues iríamos a un mediador y todo se resolvería de forma privada sin ir a juicio".