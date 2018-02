Arantxa Sánchez Vicario se arrepiente de haberle dado el control de todo lo que tenía a Josep Santacana

La tenista vive en uno de los momentos más decepcionantes de su vida; preparada para hacer frente a grandes desafíos deportivos, se ve superada por éste reto existencial. Parca en palabras aseguró que era una situación muy desagradable para ella y que confiaba en sus asesores y en los tribunales, pero no dijo nada más. Durante el vídeo que se mostró en el programa solo habló su abogado. Cuatro días después se entiende la razón. La deportista ha concedido una entrevista a la revista «¡Hola!».

«Estoy dolida, pero fuerte, y voy a luchar con todas mis fuerzas por mis hijos y por mí», asegura Sánchez Vicario, a la vez que deja claro que no tiene miedo. Y añade: «No me arrepiento de haber dado todo por amor, me arrepiento de haberle dado el control de todo lo que tenía», según recoge ABC.

Su todavía marido, Josep Santacana, tampoco ha querido perder la oportunidad de hablar para la publicación semanal. Ha admitido su relación con Raquel, con la que lleva un año y dos meses. En lo referente a sus problemas legales por la deuda con el Banco de Luxemburgo ha reconocido que tiene temor: «Tengo miedo de ir a la cárcel, espero que prevalezca la verdad».

