La sucia acción de Gavrilova que indignó hasta a Nick Kyrgios

"Justo cuando creen que tienen todas la respuestas, cambio las preguntas", como díría Roddy Piper. El tenista australiano Nick Kyrgios no dejó pasar la oportunidad de comentar la fea accción que protagonizó su compatriota Daria Gavrilova en su partido de primera ronda del torneo de Acapulco. Sin embargo, el «enfant terrible» lo hizo de una manera particular, pues no criticó la acción en sí si no su falta de consecuencias.

Gavrilova, enfadada durante una fase del partido que se le complicó más de la cuenta, lanzó su raqueta con rabia. La fortuna quiso que ésta no golpeara en su vuelo a un recogepelotas, aunque se quedó cerca. Eso le libró de ser descalificada y, a buen seguro, de una importante sanción, según recoge ABC.

Y ahí es donde entró Kyrgios, que se lamentó amargamente a través de su cuenta en la red social Twitter de que si el que hubiera hecho eso hubiese sido él «estaría sancionado por seis años y en cada periódico y cada informativo durante todo un mes».