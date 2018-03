El escotazo de Garbiñe Muguruza arrasa en los Oscar

La tenista española posó en la alfombra roja junto a las estrellas más importantes del cine en la 90ª edición de los premios Oscar. La campeona de Wimbledon fue invitada a la gran gala del cine por Rolex, marca de la que es embajadora, y lució un espectacular outfit de diseñador español Hannibal Laguna.

Pese a que en la lista de nominados no figuraba ningún nombre español, las españolas acudieron a la tradicional gala del cine celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, según recoge Informalia. Y una de las invitadas que sorprendió a todos fue Garbiñe Muguruza (24), quien optó por un impresionante look: vestido de raso duchesse fruncido en la cintura, de corte asimétrico, con un escote pronunciando y con cinturón de pedrería que le aportaba brillo a su look total black junto a sus espectaculares jooyas de Lorraine Schwartz. Como complementos, la tenista optó por unas sandalias negras de tiras y su melena midi suelta con raya al lado. Tras la ceremonia, la deportista posó con Kobe Bryant y su Oscar.

