La sucia advertencia de Alba Carrillo a la novia de Feliciano López

n junio se cumplirán dos años desde que la modelo anunciara su fracaso matrimonial con el tenista y las heridas aún no se han cerrado, al menos por parte de Alba que, al ser preguntada por la relación que mantiene su ex marido con Sandra Gago, ha lanzado una dura advertencia a la joven.

"Yo que sé si están enamorados yo que se", comenzaba diciendo Carrillo, que segundos después se explayaba: "Pobrecita, si la va a engañar... A ésta y a la que venga. Da igual que tenga 100 años que 25, da igual", decía y alegaba: "La mona sigue siendo mona aunque se vista de seda o de faralaes y éste tirará al monte", según recoge Informalia.

Alba acudió junto a su novio, David Vallespín, a la presentación del nuevo libro de Sandra Barneda, Las Hijas del Agua, y fue allí donde lanzó la advertencia, al tiempo que dejaba claro su amor por el hombre que ocupa ahora su tiempo: "Estoy contenta, ahora mismo todo me va genial. Tengo un chico que le encanta leer, que viene a ver a mi amiga escritora y no le importa. Cosas que nunca me habían pasado", decía, en una nueva clara indirecta hacia Feliciano López.

