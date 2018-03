La abogada de Josep Santacana se convierte en portavoz de su cliente para decir esto

Isabel Winkels, experta en derecho de familia internacional, dice que no tiene por costumbre hablar de sus casos porque «los abogados sólo deben pronunciarse a través de sus escritos». Pero las circunstancias han hecho que la abogada de Josep Santacana en España rompa su silencio por primera vez para aclarar algunas de las cuestiones que se están publicando sobre el todavía marido de Arantxa Sánchez Vicario, sobre todo tras las sucesivas declaraciones de los abogados de la tenista, que insisten en que el proceso de divorcio se celebre en Estados Unidos, donde residen desde hace cerca de cinco años.

«El juzgado de Esplugues de Llobregat tiene perfecta competencia para resolver el divorcio, ya que fue allí el último domicilio del matrimonio y no habría ningún impedimento legal, como tampoco lo tenía un divorcio ante la Corte de Miami», cuenta Winkels a este periódico. Y añade: «Lo que hizo saltar las alarmas y desestimar un proceso de divorcio en Miami (que Santacana presentó el pasado mes de enero) fue escuchar al abogado de Arantxa decir que no confería validez a las capitulaciones matrimoniales que ambos firmaron antes y después de su boda en España. Al ver cuál era su intención, entendimos que teníamos mecanismos jurídicos para que esas capitulaciones fueran válidas, algo que con el derecho anglosajón se podría no tener en cuenta». Las explícitas declaraciones de Maurice Kutner, el abogado de Arantxa, hicieron que Santacana diera un paso atrás y retirase la demanda de divorcio que había presentado en Miami. Acto seguido viajó a España y presentó esa misma demanda en el juzgado de Esplugues, después de haber contratado a este despacho de abogados y también un asesor de comunicación, según recoge Beatriz Cortázar en ABC.

Ante la sospecha del letrado americano de que lo único que Santacana pretende con este cambio es ocultar los activos que tiene -y que Arantxa reclama en entrevistas, donde asegura que confió plenamente en su marido hasta el punto de darle el control de todo-, la letrada insiste en que el objetivo era que se cumpliesen las capitulaciones que su cliente nunca se negó a firmar, tal y como le exigieron en su día. En ese acuerdo figura que además de casarse en régimen de separación de bienes, ninguna de las dos partes reclamaría nada al otro ni pediría pensión compensatoria tras una ruptura. «Nuestra demanda ha sido la primera, por tanto tenemos prioridad en caso de que Arantxa ponga otra en Miami para llevar el divorcio allí. Ante igualdad de foros decide quien tenga prioridad en la presentación», asegura Winkels.

