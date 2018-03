Djokovic y Paire se parten de risa por un error del juez de silla

A veces los gestos no son suficientes para entenderse. Y son necesarias las palabras para que el mensaje llegue de forma correcta. Es lo que ocurrió en un momento del encuentro que disputaban Novak Djokovic y Benoit Paire. Se cantó fuera el golpe del francés y el serbio le dijo que pidiera el ojo de halcón porque había sido buena. Pero en ese movimiento, el juez de silla, Mohamed Lahyani, entendió que Djokovic le estaba dando el punto a su rival. «Con mucha deportividad, el señor Djokovic da el punto a...». Pero el campeón del Masters 1.000 de Miami en seis ocasiones le dijo que no, que no le daba el punto, sino que le decía a Paire que pidiera el ojo de halcón, según recoge ABC. De todas formas, Paire lo solicitó, pero este señaló que su golpe era largo, ante lo que Djokovic solo pudo pedirle disculpas.