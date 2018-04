'Gladiator' Ferrer culmina una remontada que vale la décima semifinal en el Grupo Mundial de Copa Davis

Puerta grande o enfermería, que dicen los taurinos. No cabía otra.

Para la vieja guardia de España, Rafa Nadal (31 años y cuatro Ensaladeras) y David Ferrer (36 y tres) no existe la palabra imposible. Y menos en tierra y en la Copa Davis.

Entre los dos lograron abrir este 8 de abril de 2018 la puerta grande de la Plaza de Toros de Valencia en un día inolvidable para llevar a España a unas semifinales que no pisaba desde hace seis años. Tocará viajar, visitar a la campeona Francia del 14 al 16 de septiembre.

La remontada de España la comenzó Nadal por la mañana y la certificó David Ferrer con un triunfo épico ante Philipp Kohslchreiber en cinco sets para la historia.

El combinado español estará en semifinales de la Copa Davis tras una jornada inolvidable en Valencia.

"No sé cómo lo he hecho, sólo he intentado darlo todo", decía un eufórico Ferrer nada más acabar el encuentro.

El tenista alicantino fue el héroe del día, jugando en casa y ante un público entregado.

"La Copa Davis es lo máximo en mi carrera y el broche de oro ha sido jugar en Valencia ante mi familia, con mi esposa que va a dar a luz a nuestro hijo en poco tiempo", destacaba Ferrer entre sonrisa y sonrisa en los micrófonos de Televisión Española.

"Ha sido un día inolvidable", subrayaba el veterano jugador alicantino. "He intentado aceptar mis fallos, tener fe, escuchar al capitán y aprovechar el apoyo del público. Sin ellos habría sido imposible", añadía Ferrer, despertando una sonora ovación en la plaza de toros de Valencia, entregada a su ídolo.