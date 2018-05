La tenista Carla Suárez trolea al humorista David Broncano en su propia casa

En La Resistencia del humorista David Broncano en el canal #0 lo normal es que el que vacile a sus entrevistados sea el propio presentador.

Sin embargo, este miércoles en el late show de Movistar la tortilla se dio la vuelta y fue Broncano el que se llevó un buen troleo por parte de la tenista Carla Suárez.

Y es que el cómico es un ferviente fan de Roger Federer al que ha calificado en multitud de sus apariciones televisivas y radiofónicas como "el mejor humano de la historia".

Más aún; entre bromas y veras, Broncano persigue al tenista suizo desde hace tiempo para hacerle una entrevista utilizando hashtags como #PleaseRogerToBroncanoShow.

Y en estas, llegó la tenista canaria a La Resistencia y la pregunta era obligada: "¿Conoces a Roger Federer?", desafió Broncano, a lo que una resuelta Suárez contestó en tono medio burlesco, medio chulesco: "Sí. ¿Tú?".

El propio presentador no pudo aguantar la risa:

"La mayor sobrada que he visto en la vida, eh?. ¿Y tú le conoces, pringao, asqueroso?".

Pero la cosa no paró ahí. Cuando, Broncano aseguró de nuevo que Federer era "best human ever" ("el mejor humano que ha pisado la tierra"), Carla Suárez contestó: "Probablemente, en nuestro deporte, uno de los mejores sin ninguna duda".

Para qué quiso más el cómico, que siguió con la guasa: "¿Uno de los mejores?", insistió presuntamente ofendido, "ojo Carla, que te he recibido con gusto pero cómo que uno de los mejores".

Al final, la tenista terminó dando su brazo a torcer: