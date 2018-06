Rafa Nadal: "¿El cuerpo de Cristiano tiene 23 años? El mío, 40 y pico"

Es un fenómeno. Un ejemplo de la cabeza a los pies. Hablamos de Rafa Nadal.

En la rueda de prensa tras batir al argentino Diego Schwartzman y avanzar a semifinales de Roland Garros, a Nadal le hicieron una pregunta muy curiosa.

Le dijeron que estudio reciente había concluido que el cuerpo de Cristiano Ronaldo tiene 23 años (en realidad, el futbolista ha cumplido 33) y a continuación inquirió el periodista:

Nadal responde:

"¿El cuerpo de Cristiano tiene 23 años? El mío, cuarenta y pico. Pero no me fijo en esos estudios. Solo juego al tenis. No estoy interesado es estas cosas, no pienso en eso. Creo que en realidad no puedes saber la edad que tiene tu cuerpo. Tengo 32 años, y soy como soy. Estoy feliz. Acepto mi edad".