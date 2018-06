Garbiñe Muguruza lo peta con este un vídeo haciendo twerking

Garbiñe Muguruza ha sorprendido a sus seguidores en Instagram con un vídeo en el que baila junto a una amiga y en el que acaba ¿haciendo twerking? La publicación de la tenista ha cosechado más de 15.000 reproducciones en 10 minutos, según huffingtonpost.

"Viernes!!! Friday!!!! Walk it like I talk it", dice el texto con el que Muguruza ha acompañado el vídeo: